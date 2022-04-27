В Екатеринбурге пятеро сирот получили квартиры в новостройке после иска прокуратуры
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
После исков прокуратуры Чкаловского района пятеро сирот получили благоустроенные квартиры в екатеринбургской новостройке.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, молодой человек, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, по окончанию обучения в колледже должен был получить жилье, однако этого не произошло.
После этого прокуратура, действуя в интересах заявителя, направила иск к Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» с требованием предоставить молодому человеку жилое помещение.
Накануне Кировский районный суд удовлетворил исковые требования. После чего молодой человек и ещё четверо людей, оставшихся в юном возрасте без родителей, смогли получить благоустроенные квартиры в новостройке.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, молодой человек, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, по окончанию обучения в колледже должен был получить жилье, однако этого не произошло.
После этого прокуратура, действуя в интересах заявителя, направила иск к Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» с требованием предоставить молодому человеку жилое помещение.
Накануне Кировский районный суд удовлетворил исковые требования. После чего молодой человек и ещё четверо людей, оставшихся в юном возрасте без родителей, смогли получить благоустроенные квартиры в новостройке.
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