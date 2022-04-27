В Екатеринбурге пятеро сирот получили квартиры в новостройке после иска прокуратуры

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

После исков прокуратуры Чкаловского района пятеро сирот получили благоустроенные квартиры в екатеринбургской новостройке.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, молодой человек, оставшийся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей, по окончанию обучения в колледже должен был получить жилье, однако этого не произошло.После этого прокуратура, действуя в интересах заявителя, направила иск к Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской области и ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» с требованием предоставить молодому человеку жилое помещение.Накануне Кировский районный суд удовлетворил исковые требования. После чего молодой человек и ещё четверо людей, оставшихся в юном возрасте без родителей, смогли получить благоустроенные квартиры в новостройке.