Жители Невьянска жалуются на грубость кондуктора одного из автобусных маршрутов
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Неприятная история случилась во вторник, 3-го мая в Невьянске. Её изложила жительница города. Её ребёнок пытался доехать на автобусе 106-го маршрута до места учёбы. Но вместо остановки «Школа №1» его высадили на вокзале. «Кондуктор наорала на ребёнка. Ребёнок в истерике и слезах шёл домой с вокзала к центру города», - пишет уралочка.
Мама пострадавшего обратилась в соцсети с надеждой, что ей подскажут, куда обратиться, чтобы грубого кондуктора наказали. И тут выяснилось, что хамка успела прославиться на весь Невьянск. В комментариях к вышеизложенной истории начали присылать примеры её крайне недружелюбного отношения к пассажирам: «постоянно матерится», «сказала детям заткнуться», «буркнула под нос, что поубивала бы всех детей».
Хотелось бы обратиться к администрации города Невьянска и к индивидуальному предпринимателю Юрию Ширшову, чьей транспортной компании принадлежат автобусы данного маршрута, с вопросом: «Есть ли нужда держать на работе, обязывающей постоянно общаться с людьми, столь не любящего людей человека?». Кроме того, напомним, что уже 2 года в России действует закон, прямо запрещающий высаживать несовершеннолетних детей из общественного транспорта, даже если они не могут предъявить билет. А уж если билет у ребёнка есть (как в данном случае), то водитель автобуса обязан доставить маленького пассажира до нужной остановки.
Мама пострадавшего обратилась в соцсети с надеждой, что ей подскажут, куда обратиться, чтобы грубого кондуктора наказали. И тут выяснилось, что хамка успела прославиться на весь Невьянск. В комментариях к вышеизложенной истории начали присылать примеры её крайне недружелюбного отношения к пассажирам: «постоянно матерится», «сказала детям заткнуться», «буркнула под нос, что поубивала бы всех детей».
Хотелось бы обратиться к администрации города Невьянска и к индивидуальному предпринимателю Юрию Ширшову, чьей транспортной компании принадлежат автобусы данного маршрута, с вопросом: «Есть ли нужда держать на работе, обязывающей постоянно общаться с людьми, столь не любящего людей человека?». Кроме того, напомним, что уже 2 года в России действует закон, прямо запрещающий высаживать несовершеннолетних детей из общественного транспорта, даже если они не могут предъявить билет. А уж если билет у ребёнка есть (как в данном случае), то водитель автобуса обязан доставить маленького пассажира до нужной остановки.
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