Бронзовый зайка, которого бросила под дождём хозяйка, появился в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Герой печального детского стихотворения советской поэтессы Агнии Барто появился на одной из улиц Екатеринбурга в виде бронзовой фигуры. Длинноухого зайку усадили на скамейку возле гимназии №9 (проспект Ленина, 33). А рядом установили скульптурное изображение раскрытой книги.Это может показаться неожиданным, но по задумке автора идеи новой скульптуры в Екатеринбурге, этот художественный объект посвящается не игрушечному персонажу из стихотворения. И даже не придумавшей его писательнице. Композиция из зайки и книги посвящена детям, которые в годы Великой Отечественной войны и Второй мировой вынуждены были покинуть родные дома и в ходе эвакуации переехать в другие города. Так объясняет свой замысел вдохновитель создания скульптуры журналист и писатель Дмитрий Карасюк. На это же намекает и надпись, выгравированная на странице бронзовой книги: «Детская писательница Агния Барто во время Великой Отечественной войны жила в нашем городе» (исторический факт – Барто с детьми эвакуировалась из Москвы в Свердловск, а вернулась в столицу в 1944-м году).Зайку возле 9-й гимназии создали, вдохновившись идеей Карасюка, скульптор Фёдор Петров и литейщик Иван Дубровин. На скамейке они разместили бронзовую фигуру таким образом, чтобы рядом с ней можно было присесть и, может, даже приобнять в утешение грустную игрушку.Стоит напомнить, что стих про зайку Агния Барто сочинила задолго до войны. Впервые он был опубликован в 1936-м году в детском сборнике «Игрушки». Туда же вошли стихи про бычка, лошадку, кораблик и другие игрушки.