Студенты и выпускники радиофака УрФУ помоют памятник Попову в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

К традиционным мероприятиям, посвящённым Дню радио, готовятся студенты и выпускники радиофизического факультета Уральского федерального университета. Пройдут праздничные акции уже на этой неделе.Пятничным вечером радиофаковцы соберутся возле главного почтамта Екатеринбурга, в скверике по улице Пушкина. Они будут вооружены тряпками, губками и вёдрами с водой. Всё это ребятам понадобится, чтобы отмыть памятник русскому изобретателю радио Александру Попову (ведь посещать монумент любят не только горожане, но и птички).А на следующий день, 7-го мая местом встречи станет главный корпус университета (улица Мира, 19). Отсюда с праздничным шествием студенты и выпускники радиофака УрФУ двинутся по центральному проспекту города до всё того же памятника Попову (только уже сверкающего чистотой).День радио в СССР, а позже и в России, принято отмечать 7-го мая. Именно в этот день в 1895-м году физик Александр Попов обнародовал (для начала — перед коллегами-учёными) своё изобретение — «прибор, предназначенный для показывания быстрых колебаний в атмосферном электричестве». В уральской столице этот день принято отмечать праздничным шествием студентов. Но последние два года оно отменялось в связи с эпидемией ковида.