В Екатеринбурге куратором фестиваля «ЧО» стал Илья Шипиловских

– Для любого города активная яркая программа паблик-арта – это высокий уровень осознанности и отношения к горожанам, обществу, иной уровень внимания к городскому пространству. Такие программы инспирируют развитие территорий и вдохновляют горожан относиться с интересом к тому, что их окружает, сближают город и граждан, – считает Илья Шипиловских.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге куратором фестиваля «ЧО» стал директор арт-галереи Ельцин Центра Илья Шипиловских. Он будет заниматься работой с художниками, проработкой концепции фестиваля и интеграцией арт-объектов в городскую среду. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили организаторы фестиваля – компания «Атомстройкомплекс».Руководитель «ЧО» Никита Харисов рассказал, что каждый год к мероприятию привлекают нового куратора сезона. По его словам, это позволяет взглянуть под другим углом на историю Екатеринбурга, его контекст и уральскую идентичность.Илья Шипиловских отметил, что давно хотел поработать не только с галерейным пространством, но и городской средой. Арт-фестиваль «ЧО» заинтересовал директора арт-галереи Ельцин Центра амбициозностью задач.Планируется, что презентация третьего сезона «ЧО» будет в середине мая. На мероприятии представят обновленный формат фестиваля.