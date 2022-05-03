Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Свердловской области
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки зафиксирован 131 новый случай COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 440 702 случая заболевания.
На данный момент в больницах 96 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 31 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 511. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.
По выздоровлению выписали 184 человек. Всего выздоровели 426 274 свердловчанина.
Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 723.
На данный момент в больницах 96 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 31 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 511. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.
По выздоровлению выписали 184 человек. Всего выздоровели 426 274 свердловчанина.
Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 723.
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