Заболеваемость COVID-19 продолжает снижаться в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. За последние сутки зафиксирован 131 новый случай COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 440 702 случая заболевания.На данный момент в больницах 96 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 31 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести составляет 511. Остальные заболевшие находятся в удовлетворительном состоянии.По выздоровлению выписали 184 человек. Всего выздоровели 426 274 свердловчанина.Зафиксирован один летальный исход. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 723.