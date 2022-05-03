Уральцы зарабатывают меньше объявленной Свердловскстатом средней зарплаты
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Журналисты портала Е1 провели опрос в своей группе во «Вконтакте», в ходе которого выяснилось, что больше половины опрошенных зарабатывают меньше, чем указывал Свердловокстат. По данным которого средняя заработная плата по региону в январе составляла 49 323 рубля.
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 2 800 человек, 67% уральцам платят меньше 49 тысяч рублей, и лишь 11% получают на уровне средней. Оставшиеся 22% зарабатывают больше 49 тысяч рублей.
Отмечается, что, по официальным данным на февраль, средняя зарплата в Свердловской области снизилась до 48 097 рублей.
Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 2 800 человек, 67% уральцам платят меньше 49 тысяч рублей, и лишь 11% получают на уровне средней. Оставшиеся 22% зарабатывают больше 49 тысяч рублей.
Отмечается, что, по официальным данным на февраль, средняя зарплата в Свердловской области снизилась до 48 097 рублей.
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