Уральцы зарабатывают меньше объявленной Свердловскстатом средней зарплаты

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Журналисты портала Е1 провели опрос в своей группе во «Вконтакте», в ходе которого выяснилось, что больше половины опрошенных зарабатывают меньше, чем указывал Свердловокстат. По данным которого средняя заработная плата по региону в январе составляла 49 323 рубля.Согласно результатам опроса, в котором приняли участие более 2 800 человек, 67% уральцам платят меньше 49 тысяч рублей, и лишь 11% получают на уровне средней. Оставшиеся 22% зарабатывают больше 49 тысяч рублей.Отмечается, что, по официальным данным на февраль, средняя зарплата в Свердловской области снизилась до 48 097 рублей.