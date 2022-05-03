В Екатеринбурге автобус №79 стал останавливаться около аэропорта

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге изменился маршрут автобуса №79. Теперь автобус делает остановку еще и у аэропорта Кольцово.Как рассказали в пресс-службе мэрии, решение о внесении изменений в автобусный маршрут приняли по просьбам местных жителей.Отметим, что маршрут удлинили в тестовом режиме еще 1 марта. Автобус, спускаясь с развязки Кольцовского тракта, стал поворачивать к аэропорту и останавливаться около него. Пассажиры оказались довольны таким нововведением. И сейчас маршрут изменился уже официально.