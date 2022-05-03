В Екатеринбурге автобус №79 стал останавливаться около аэропорта
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге изменился маршрут автобуса №79. Теперь автобус делает остановку еще и у аэропорта Кольцово.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, решение о внесении изменений в автобусный маршрут приняли по просьбам местных жителей.
Отметим, что маршрут удлинили в тестовом режиме еще 1 марта. Автобус, спускаясь с развязки Кольцовского тракта, стал поворачивать к аэропорту и останавливаться около него. Пассажиры оказались довольны таким нововведением. И сейчас маршрут изменился уже официально.
Как рассказали в пресс-службе мэрии, решение о внесении изменений в автобусный маршрут приняли по просьбам местных жителей.
Отметим, что маршрут удлинили в тестовом режиме еще 1 марта. Автобус, спускаясь с развязки Кольцовского тракта, стал поворачивать к аэропорту и останавливаться около него. Пассажиры оказались довольны таким нововведением. И сейчас маршрут изменился уже официально.
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