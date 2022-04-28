Трамвайную линию Екатеринбург – Верхняя Пышма зарегистрируют в сокращённые сроки

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области начался процесс регистрации участков под трамвайной линии Екатеринбург – Верхняя Пышма. Из-за социальной значимости объекта полстаночка на кадастровый учёт пройдёт в сокращенный сроки, сообщает заместитель руководителя регионального Управления Росреестра Юлия Иванова.Процедура формирования и регистрации земельных участков необходима для того, чтобы принять объект транспортной инфраструктуры в областную казну, объяснили в департаменте информационной политики Свердловской области.Протяженность трамвайных путей Екатеринбург – Верхняя Пышма в однопутном исчислении составляет более 17,6 км. Линии проложены от трамвайного кольца на улице Фрезеровщиков, вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД до Верхней Пышмы. На маршруте предусмотрено 14 остановок.Отмечается, что трамвайной линии специально поставят 11 новых односекционных низкопольных трамваев.