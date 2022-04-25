В Екатеринбурге объявили прием портфолио на участие в фестивале «STENOGRAFFIA»
Общество
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
Сегодня международный фестиваль уличного искусства «STENOGRAFFIA» вместе с «VK TALENTS» запускают прием портфолио художников, которые будут готовы расписать городское пространство Екатеринбурга летом этого года. По традиции фестиваль стартует в июле.
Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно выполнить следующие требования:
– разместить у себя на стене или в группе ВКонтакте портфолио со своими работами в виде презентации PDF;
– прикрепить к записи картинку своей лучшей работы;
– поставить в публикации хэштег #vktalents_stenograffia2022.
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
Как сообщили «Вечерним ведомостям» представители фестиваля, пятеро художников, которые пройдут отбор получат всё необходимое для реализации идеи, а именно: поверхность для росписи и материалы. Также участникам мероприятия покроют все организационные расходы, включая трансфер и проживание во время фестиваля.
«У нас нет никаких ограничений по опыту, стилю, полу или возрасту. Нас не остановит, даже если вы никогда не рисовали на стенке. Мы одинаково любим и дебютантов, и опытных мастеров. При анализе портфолио мы обращаем внимание на высокое качество исполнения проектов, умение работать с контекстом городской среды и идеи, освежающие лучше самой мятной жвачки», – отметила пресс-секретарь фестиваля «STENOGRAFFIA» Катерина Кизюн.
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
Портфолио принимаются до 15 мая. Результаты будут объявлены 18 мая. Задать свои вопросы можно по адресу hello@stenograffia.ru или в группе «STENOGRAFFIA» во ВКонтакте.
Для того, чтобы стать участником конкурса, нужно выполнить следующие требования:
– разместить у себя на стене или в группе ВКонтакте портфолио со своими работами в виде презентации PDF;
– прикрепить к записи картинку своей лучшей работы;
– поставить в публикации хэштег #vktalents_stenograffia2022.
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
Как сообщили «Вечерним ведомостям» представители фестиваля, пятеро художников, которые пройдут отбор получат всё необходимое для реализации идеи, а именно: поверхность для росписи и материалы. Также участникам мероприятия покроют все организационные расходы, включая трансфер и проживание во время фестиваля.
«У нас нет никаких ограничений по опыту, стилю, полу или возрасту. Нас не остановит, даже если вы никогда не рисовали на стенке. Мы одинаково любим и дебютантов, и опытных мастеров. При анализе портфолио мы обращаем внимание на высокое качество исполнения проектов, умение работать с контекстом городской среды и идеи, освежающие лучше самой мятной жвачки», – отметила пресс-секретарь фестиваля «STENOGRAFFIA» Катерина Кизюн.
Фото предоставлено представителями фестиваля «STENOGRAFFIA»
Портфолио принимаются до 15 мая. Результаты будут объявлены 18 мая. Задать свои вопросы можно по адресу hello@stenograffia.ru или в группе «STENOGRAFFIA» во ВКонтакте.
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