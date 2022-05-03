Привычка уральских дачников сжигать мусор в железных бочках теперь вне закона
Общество
Фото: Юлия Медведева
С наступлением сезона из городов Свердловской области на свои дачи потянулись любители выходные проводить за городской чертой, склонившись над грядками или поливая огурцы в теплицах. И, конечно, первым делом они берутся прибираться на собственных участках, очищая их от прошлогодней зелени (которая давно перестала быть зелёной), от нападавших с деревьев веток и листы, от накопившегося бытового хлама.
Самым простым способом избавиться от мелкого мусора для многих дачников было сжигание того, что горит, в железных бочках, которые обязательно стоят на участке каждого уважающего себя садовода-любителя. Вот только такой способ – вне закона. Особенно сейчас, после введения особого противопожарного режима в области.
Нарушителей ждут штрафы — от 2 до 4 тысяч рублей для рядовых граждан (организации, разумеется, раскошеливаются в более крупных размерах). И их уже во всю штрафуют. Так, в Нижнем Тагиле на днях административному наказания была подвергнута пенсионерка за это самое — она сжигала мусор в бочке на своём дачном участке, когда с проверкой нагрянули сотрудники МЧС.
Такие меры могут кому-то показаться крохоборством в пользу государева бюджета. Но с учётом того, как часто и обильно горят уральские леса, поля, торфяники, административные наказания в период особого режима выглядят неплохой профилактической мерой.
Самым простым способом избавиться от мелкого мусора для многих дачников было сжигание того, что горит, в железных бочках, которые обязательно стоят на участке каждого уважающего себя садовода-любителя. Вот только такой способ – вне закона. Особенно сейчас, после введения особого противопожарного режима в области.
Нарушителей ждут штрафы — от 2 до 4 тысяч рублей для рядовых граждан (организации, разумеется, раскошеливаются в более крупных размерах). И их уже во всю штрафуют. Так, в Нижнем Тагиле на днях административному наказания была подвергнута пенсионерка за это самое — она сжигала мусор в бочке на своём дачном участке, когда с проверкой нагрянули сотрудники МЧС.
Такие меры могут кому-то показаться крохоборством в пользу государева бюджета. Но с учётом того, как часто и обильно горят уральские леса, поля, торфяники, административные наказания в период особого режима выглядят неплохой профилактической мерой.
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