На Нижнетагильский завод наложили почти миллионный штраф

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Более 920 тысячи рублей взыщут с ООО «Нижнетагильский завод металлических конструкций» за вред, причинённый окружающей среде. В суд на предприятие подавало Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.Как выяснилось в ходе проверок, в 2019-м году НТЗМК для своих нужд осуществлял добычу подземных вод. Для этого использовались 4 артезианские скважины. Но добыча подземных вод – занятие, требующее получение лицензии. Таковой у Нижнетагильского завода не оказалось.Росприроднадзор подсчитал, что сумма ущерба, причинённая таким образом предприятием, составила 921,5 тысячи рублей. Суд с этими расчётами согласился. А дополнительно обязал НТЗМК оплатить госпошлину в размере 21 тысячи рублей.Решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.