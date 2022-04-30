Из реки в Краснотурьинске достали тело пропавшего полгода назад мужчины
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вчера, 2 мая, в Краснотурьинске из реки выловили тело мужчины, пропавшего еще осенью прошлого года. Об этом сообщает паблик «Краснотурьинск LIVE».
По словам очевидцев, рука погибшего торчала из-подо льда. Потом на место приехали спасатели поисково-спасательного отряда и достали тело из воды.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что погибшего опознала его мать. Однако личность мужчины на данный момент не раскрывается.
В следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
По словам очевидцев, рука погибшего торчала из-подо льда. Потом на место приехали спасатели поисково-спасательного отряда и достали тело из воды.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что погибшего опознала его мать. Однако личность мужчины на данный момент не раскрывается.
В следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.
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