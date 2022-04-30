Из реки в Краснотурьинске достали тело пропавшего полгода назад мужчины

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Вчера, 2 мая, в Краснотурьинске из реки выловили тело мужчины, пропавшего еще осенью прошлого года. Об этом сообщает паблик «Краснотурьинск LIVE».По словам очевидцев, рука погибшего торчала из-подо льда. Потом на место приехали спасатели поисково-спасательного отряда и достали тело из воды.Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что погибшего опознала его мать. Однако личность мужчины на данный момент не раскрывается.В следственном комитете сообщили, что, по предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.