В Заречном ищут 66-летнего мужчину, пропавшего 2 мая

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области ищут 66-летенго Леонида Алексеевича Ортякова из города Заречный. В последний раз его видели вчера, 2 мая 2022 года, сообщает поисковый отряд «Прорыв».Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. На момент пропажи Ортяков был одет в тёмную шапку, чёрную куртку с подкладом и воротником красного цвета, голубую кофту, рубашку в клетку зелёного цвета, синие джины и чёрные ботинки на шнуровке с замком. Из особых примет указывается дефект нижнего века.Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Заречный». Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 (343) 772-10-59.