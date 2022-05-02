В Заречном ищут 66-летнего мужчину, пропавшего 2 мая
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области ищут 66-летенго Леонида Алексеевича Ортякова из города Заречный. В последний раз его видели вчера, 2 мая 2022 года, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. На момент пропажи Ортяков был одет в тёмную шапку, чёрную куртку с подкладом и воротником красного цвета, голубую кофту, рубашку в клетку зелёного цвета, синие джины и чёрные ботинки на шнуровке с замком. Из особых примет указывается дефект нижнего века.
Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Заречный». Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 (343) 772-10-59.
Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. На момент пропажи Ортяков был одет в тёмную шапку, чёрную куртку с подкладом и воротником красного цвета, голубую кофту, рубашку в клетку зелёного цвета, синие джины и чёрные ботинки на шнуровке с замком. Из особых примет указывается дефект нижнего века.
Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Заречный». Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 (343) 772-10-59.
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