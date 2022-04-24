В родительский день в Екатеринбурге запустили дополнительные автобусы до кладбищ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в родительский день, 3 мая, организовали дополнительные автобусные маршруты до городских кладбищ. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.Сегодня с 20-минутным интервалом начал курсировать автобус №99 «УЗТМ — кладбище Окружное». Он едет по улице Машиностроителей, проспекту Космонавтов и Кольцевой автодороге до Окружного кладбища.Также с 20-минутными интервалом ездит автобус №82 «Метро Ботаническая — Нижне-Исетское кладбище». Маршрут пролегает по улицам Академика Шварца, Белинского, Щербакова и Пархоменко.Кроме того, увеличено количество автобусов на маршруте № 63 «ТЦ Мега — Лесное кладбище». Интервал сократился до 15-17 минут.Напомним, что христиане отмечают Радоницу – день особого поминовения усопших – на девятый день после Пасхи. В родительский день принято посещать кладбища и поминать усопших родственников.