Для счастья екатеринбуржцам нужно 188 тысяч рублей в месяц

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жителям Екатеринбурга для счастья нужно 188 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.По данным сервиса, екатеринбуржцам для счастья теперь нужно на две тысячи рублей больше, чем в ноябре прошлого года и на 14 тысяч рублей больше, чем в мае 2021 года. Отмечается, что еще в 2018 горожанам нужно было лишь 173 тысячи рублей для счастья.В пресс-службе SuperJob добавили, что среднестатистическому россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым, нужно 190 тысяч рублей в месяц. Наиболее высокие запросы – у россиян с ежемесячным доходом более 80 тысяч рублей (255 тысяч рублей). Согласно опросу, мужчинам для счастья нужно на треть больше, чем женщинами (в среднем 216 тысяч против 166 тысяч рублей).Самые большие финансовые аппетиты оказались у жителей Москвы (230 тысяч рублей), на втором месте – жители Владивостока (205 тысяч рублей), а на третьем – жители Ростова-на-Дону (200 тысяч рублей).