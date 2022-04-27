Екатеринбургский художник пишет картины собственной кровью

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге 27-летний художник Дмитрий Гаподченко стал рисовать картины необычным способом. Как пишет Е1, вместо краски он использует свою кровь.Художник рассказал изданию, что кровь у него из вены берет знакомый медик. Сначала у него взяли 40 миллилитров. Этого количества хватило на три работы. Кровь поместили в склянки со специальным веществом, которое не дает ей свернуться. Хранит художник биологическую жидкость в холодильнике, а когда рисует – наливает в палитру.Дмитрий Гаподченко заявляет, что кровь похожа на акварель и отлично подходит для написания картин на военную тематику. Готовые работы художник покрывает лаком для защиты.