Екатеринбургский художник пишет картины собственной кровью
Общество
Фото: Дмитрий Гаподченко / Е1.RU
В Екатеринбурге 27-летний художник Дмитрий Гаподченко стал рисовать картины необычным способом. Как пишет Е1, вместо краски он использует свою кровь.
Художник рассказал изданию, что кровь у него из вены берет знакомый медик. Сначала у него взяли 40 миллилитров. Этого количества хватило на три работы. Кровь поместили в склянки со специальным веществом, которое не дает ей свернуться. Хранит художник биологическую жидкость в холодильнике, а когда рисует – наливает в палитру.
Дмитрий Гаподченко заявляет, что кровь похожа на акварель и отлично подходит для написания картин на военную тематику. Готовые работы художник покрывает лаком для защиты.
Художник рассказал изданию, что кровь у него из вены берет знакомый медик. Сначала у него взяли 40 миллилитров. Этого количества хватило на три работы. Кровь поместили в склянки со специальным веществом, которое не дает ей свернуться. Хранит художник биологическую жидкость в холодильнике, а когда рисует – наливает в палитру.
Дмитрий Гаподченко заявляет, что кровь похожа на акварель и отлично подходит для написания картин на военную тематику. Готовые работы художник покрывает лаком для защиты.
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