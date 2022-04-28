В Екатеринбурге на здании муниципального предприятия появился баннер ко Дню Победы с ошибками
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на развязке у Калины, на улице Комсомольская, появился баннер ко Дню Победы с двумя ошибками. Соответствующую фотографию опубликовали вчера в телеграм-канале «Вечерних ведомостей».
На баннере написано «Ни кто не забыт и ни что не забыто».
На данный момент чиновники выясняют, кто мог установить этот баннер на здание ЕМУП «Торговая база "Екатеринбургобщепит"».
Разместили ли этот баннер с орфографическими ошибками сотрудники муниципального предприятия или какие-либо арендаторы торговой базы, неясно.
Добавим, что впервые фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» была нанесена на мемориал на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены многие жертвы блокады Ленинграда.
На баннере написано «Ни кто не забыт и ни что не забыто».
На данный момент чиновники выясняют, кто мог установить этот баннер на здание ЕМУП «Торговая база "Екатеринбургобщепит"».
Разместили ли этот баннер с орфографическими ошибками сотрудники муниципального предприятия или какие-либо арендаторы торговой базы, неясно.
Добавим, что впервые фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» была нанесена на мемориал на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены многие жертвы блокады Ленинграда.
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