В Екатеринбурге на здании муниципального предприятия появился баннер ко Дню Победы с ошибками

19.11 Понедельник, 2 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на развязке у Калины, на улице Комсомольская, появился баннер ко Дню Победы с двумя ошибками. Соответствующую фотографию опубликовали вчера в телеграм-канале «Вечерних ведомостей».

На баннере написано «Ни кто не забыт и ни что не забыто».

На данный момент чиновники выясняют, кто мог установить этот баннер на здание ЕМУП «Торговая база "Екатеринбургобщепит"».

Разместили ли этот баннер с орфографическими ошибками сотрудники муниципального предприятия или какие-либо арендаторы торговой базы, неясно.

Добавим, что впервые фраза «Никто не забыт и ничто не забыто» была нанесена на мемориал на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге, где похоронены многие жертвы блокады Ленинграда.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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15:02 Свердловские синоптики обещают в начале мая осадки в виде снега и дождя
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