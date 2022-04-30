Две авиакомпании получили допуски на рейсы из Екатеринбурга в ОАЭ

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Две авиакомпании получили временные допуски на полеты из Екатеринбурга в ОАЭ. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Росавиации.«Уральские авиалинии» получили разрешение на полеты из Екатеринбурга в Шарджу. Организовать рейсы по этому направлению авиакомпания сможет два раза в неделю.Также допуск на полеты в ОАЭ получила авиакомпания Azur air. Авиакомпания сможет выполнять рейсы в Дубай раз в неделю.Отметим, что пока нет гарантий, что рейсы по данным маршрутам в действительности будут запущены.