За сутки в Свердловской области выявили 208 случаев COVID-19

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За последние сутки в Свердловской области выявили 208 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 440 397 случаев COVID-19.По выздоровлению выписали 226 человек. Всего выздоровели 425 889 свердловчан.Зафиксировано два летальных исхода. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 721.