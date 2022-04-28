За сутки в Свердловской области выявили 208 случаев COVID-19
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева
За последние сутки в Свердловской области выявили 208 случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 440 397 случаев COVID-19.
По выздоровлению выписали 226 человек. Всего выздоровели 425 889 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 721.
По выздоровлению выписали 226 человек. Всего выздоровели 425 889 свердловчан.
Зафиксировано два летальных исхода. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 721.
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