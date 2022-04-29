Несколько улиц Екатеринбурга перекрыли из-за двух эстафет

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня, 2 мая, в центре Екатеринбурга с самого утра перекрыты несколько улиц. Также закрыта парковка на площади 1905 года.Так, ради проведения эстафеты «Весна Победы» с 09:00 до 14:00 закрыто движение по проспекту Ленина от Сакко и Ванцетти до Пушкина и по улице 8 Марта от Малышева до Ленина.С 07:00 до 15:00 из-за эстафеты «Майская гроза» перекрыты улица 8 Марта от Ленина до Бориса Ельцина и улица Бориса Ельцина от 8 Марта до Челюскинцев.Парковка на площади 1905 года закрыта сегодня с 00:00 до 16:00.