В столице Урала на три месяца ограничат движение по улице Громова

14.24 Воскресенье, 1 мая 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на три месяца, с 22 мая по 22 августа, ограничат движение на участке улице Громова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Ограничения будут действовать от Академика Бардина до внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на улице Чкалова. Перекрытие связано с возведением паркинга.

Объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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19:10 Убитую сотрудницу полиции обнаружили на берегу реки в Свердловской области
17:12 Известный екатеринбургский поэт вошел в длинный лист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»
15:39 Активы типографии «Уральский рабочий» продали московской компании «Папирус» за 188 млн рублей
14:25 В Свердловской области снижается количество заболевших ковидом
14:20 В Нижнем Тагиле батареи станут холодными после 11 мая
13:43 «Уральские авиалинии» запускают с 20 мая ежедневный рейс из Екатеринбурга в Хабаровск
12:18 Укравшими в Екатеринбурге боевые награды ветерана ВОВ негодяями оказались двое иностранцев
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