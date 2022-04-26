В столице Урала на три месяца ограничат движение по улице Громова

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на три месяца, с 22 мая по 22 августа, ограничат движение на участке улице Громова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.Ограничения будут действовать от Академика Бардина до внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на улице Чкалова. Перекрытие связано с возведением паркинга.Объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.