В столице Урала на три месяца ограничат движение по улице Громова
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на три месяца, с 22 мая по 22 августа, ограничат движение на участке улице Громова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
Ограничения будут действовать от Академика Бардина до внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на улице Чкалова. Перекрытие связано с возведением паркинга.
Объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.
Ограничения будут действовать от Академика Бардина до внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на улице Чкалова. Перекрытие связано с возведением паркинга.
Объехать закрытый участок дороги можно будет по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.
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