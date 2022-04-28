В Екатеринбурге ищут 74-летнюю женщину, пропавшую 30 апреля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге пропала 74-летняя Тамара Михайловна Смирнова (Грехова). Вчера, 30 апреля, пенсионерка ушла из дома и не вернулась, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Приметы: рост 160 см, полное телосложение, седые волосы, светло-зелёные глаза. В день пропажи была одета в розовую куртку, тёмно-синие джинсы, светло-розовые кроссовки и светло-розовую шапку.
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Приметы: рост 160 см, полное телосложение, седые волосы, светло-зелёные глаза. В день пропажи была одета в розовую куртку, тёмно-синие джинсы, светло-розовые кроссовки и светло-розовую шапку.
Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге ищут 43-летнюю женщину, пропавшую 22 апреля
28 апреля 2022
28 апреля 2022
В Екатеринбурге ищут 29-летнего мужчину, пропавшего 9 апреля
26 апреля 2022
26 апреля 2022