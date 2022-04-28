В Екатеринбурге ищут 74-летнюю женщину, пропавшую 30 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 74-летняя Тамара Михайловна Смирнова (Грехова). Вчера, 30 апреля, пенсионерка ушла из дома и не вернулась, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Приметы: рост 160 см, полное телосложение, седые волосы, светло-зелёные глаза. В день пропажи была одета в розовую куртку, тёмно-синие джинсы, светло-розовые кроссовки и светло-розовую шапку.Отмечается, что женщина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей, просят передать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.