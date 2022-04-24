За минувшие сутки в Свердловской области выявили 231 случай COVID-19
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
По данным свердловского оперштаба, за минувшие сутки в регионе был подтверждён 231 случай COVID-19. Общее количество выявленных случаев за весь период пандемии – 440 189.
Вылечилось ещё 244 человека. Общее число выписанных по выздоровлению составляет 425 663 свердловчанина.
С подтверждённым диагнозом COVID-19 умерло 2 человек. За всё время в Свердловской области умерло от коронавируса 10 719 человек.
Вылечилось ещё 244 человека. Общее число выписанных по выздоровлению составляет 425 663 свердловчанина.
С подтверждённым диагнозом COVID-19 умерло 2 человек. За всё время в Свердловской области умерло от коронавируса 10 719 человек.
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