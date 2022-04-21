Известный екатеринбургский поэт вошел в длинный лист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»
Общество
Фото: Константин Комаров на награждении участников международного литературного конкурса Горю Поэзии огнем
Известный российский поэт Константин Комаров, родившийся в Екатеринбурге, вошел в длинный лист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»-2022. Премию учредила Свердловская областная библиотека им. В.Г. Белинского.
Уже через несколько дней будут опубликованы работы претендентов, с ними можно будет ознакомиться на сайте премии.
Финалистов объявят 23 мая, а победителей – 6 июня.
Ознакомиться полностью с длинным списком премии можно на сайте.
Уже через несколько дней будут опубликованы работы претендентов, с ними можно будет ознакомиться на сайте премии.
Финалистов объявят 23 мая, а победителей – 6 июня.
Ознакомиться полностью с длинным списком премии можно на сайте.
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