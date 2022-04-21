Известный екатеринбургский поэт вошел в длинный лист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»

17.12 Суббота, 30 апреля 2022
Общество
Фото: Константин Комаров на награждении участников международного литературного конкурса Горю Поэзии огнем
Известный российский поэт Константин Комаров, родившийся в Екатеринбурге, вошел в длинный лист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»-2022. Премию учредила Свердловская областная библиотека им. В.Г. Белинского.

Уже через несколько дней будут опубликованы работы претендентов, с ними можно будет ознакомиться на сайте премии.

Финалистов объявят 23 мая, а победителей – 6 июня.

Ознакомиться полностью с длинным списком премии можно на сайте.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Алиса Левина © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Два театра уральской столицы стали лауреатами премии «Золотая маска-2022»
21 апреля 2022
Известный фотограф Станислав Белоглазов научит красиво снимать «обнажёнку» даже на мобилу
26 апреля 2022
Екатеринбургский журналист собирается подать заявление на Соловьева о проверке его слов на предмет оскорблений и разжигания ненависти
29 апреля 2022
Осенью в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Музыкальное сердце театра»
27 апреля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Какие нарушения скрывает Нижне-Исетский лесопарк

Отсутствие внимания общественности позволяет неизвестным лицам заниматься на природной территории самоуправством?
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
17:12 Известный екатеринбургский поэт вошел в длинный лист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»
15:39 Активы типографии «Уральский рабочий» продали московской компании «Папирус» за 188 млн рублей
14:25 В Свердловской области снижается количество заболевших ковидом
14:20 В Нижнем Тагиле батареи станут холодными после 11 мая
13:43 «Уральские авиалинии» запускают с 20 мая ежедневный рейс из Екатеринбурга в Хабаровск
12:18 Укравшими в Екатеринбурге боевые награды ветерана ВОВ негодяями оказались двое иностранцев
11:30 Под Екатеринбургом при пожаре погибли три человека, из них двое детей, ещё пятеро пострадали
21:04 В Екатеринбурге будут судить двух похитителей боевых наград у ветерана ВОВ
20:27 В Екатеринбурге сносят ещё один образец архитектурного конструктивизма
19:39 В Серове нашли мину, но обезвреживать её не пришлось
19:01 В День труда в екатеринбургском музее «Об ЭТОМ» прочтут лекцию по истории советского секса
18:42 Экологическая акция от торговой сети поможет озеленить Екатеринбург
17:55 С 14 мая в «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга можно будет добраться на поезде
17:15 Свердловское отделение КПРФ отказалось от участия в Первомайской демонстрации в Екатеринбурге
16:40 В Свердловской области бушуют два лесных пожара
16:06 Екатеринбургский журналист собирается подать заявление на Соловьева о проверке его слов на предмет оскорблений и разжигания ненависти
15:30 В Свердловской области снова спад официально подтвержденных случаев ковида
15:00 Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов поддержал Соловьева после его высказывания о Екатеринбурге как «о центре мерзотной либероты»
14:57 Стало известно о причинах вызова известного телеведущего в СК в Екатеринбурге
13:24 Власти ослабили масочный режим в Свердловской области
12:59 На екатеринбургскую журналистку и активистку составили сразу 5 протоколов за «дискредитацию» российской армии
12:45 Универсиады-2023 в Екатеринбурге не будет
12:38 В Екатеринбурге перекроют улицы из-за забега «Майская гроза» 2 мая
11:45 На экс-главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана составили протокол по статье о неуважении к власти
11:03 В екатеринбургском аэропорту Кольцово сокращают 67 сотрудников
10:28 В Екатеринбурге первого мая перекроют центральные улицы, запретят парковку и изменят маршруты общественного транспорта
Все новости Свердловской области
18:07 Мария Захарова заступилась за группу «Би-2», которая отменила концерт в Омске
15:56 Банк России снизил ключевую ставку с 17% до 14% годовых
15:14 Голикова сообщила, что в России 681 тысяча официально зарегистрированных безработных
14:38 В Госдуме предложили штрафовать за демонстрацию «альтернативного флага» России
14:00 Сайт издания «Новая газета. Европа» заблокирован по требованию генпрокуратуры
13:18 В СЖР изучают предложение сенатора Росселя о новых ограничениях для работы СМИ
12:37 Роскомнадзор заблокировал сайт онлайн-энциклопедии искусства WikiArt
12:06 Росавиация продлила ограничения полётов в 11 аэропортов до 7 мая
11:42 Сенатор Россель предлагает запретить использовать СМИ «для субъективной внесудебной оценки действий граждан»
11:00 В Госдуме предлагают штрафовать за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных ВОЗ
10:34 Депутат Госдумы Ямпольская предлагает признать иноагентами артистов, которые годами критикуют Россию и ее народ
09:31 «Интерфакс»: суд решил освободить досрочно экс-главу Минэкономразвития Улюкаева
18:19 В Ишиме крупный пожар в торгово-выставочном центре
17:32 В Саратовской области во время учебного полета потерпел крушение вертолет
17:00 VK покупает у «Яндекса» агрегатор «Яндекс.Новости» и платформу «Дзен»
16:07 Мантуров: Haval, Kia и Hyundai продолжают сборку автомобилей в России
15:02 В Тульской области сотрудник Росгвардии при задержании выстрелил в пациента, он скончался
13:13 Турчак: в России 600 тысяч сотрудников иностранных компаний ушли в простой или под риском увольнения
12:18 Минфин внес в правительство проект о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% с 1 мая
11:23 Росздравнадзор: ни один зарубежный фармпроизводитель не заявил о прекращении поставок лекарств в Россию
10:32 Экс-глава Сахалина осужден на 15 лет колонии по второму уголовному делу о коррупции
09:09 Компания Coty, владеющая брендами Max Factor и Rimmel, объявила об уходе из России
17:56 В отношении участника интеллектуальных игр Аскерова возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма
16:55 МИД РФ: состоялся обмен американца Рида на российского летчика Ярошенко
16:27 UNWTO сообщила о приостановке членства России в организации
15:48 Кудрин заявил, что инфляция в России по итогам года составит 20,7%
Все новости России и мира
17:12 Известный екатеринбургский поэт вошел в длинный лист литературно-критической премии «Неистовый Виссарион»
15:39 Активы типографии «Уральский рабочий» продали московской компании «Папирус» за 188 млн рублей
14:25 В Свердловской области снижается количество заболевших ковидом
14:20 В Нижнем Тагиле батареи станут холодными после 11 мая
13:43 «Уральские авиалинии» запускают с 20 мая ежедневный рейс из Екатеринбурга в Хабаровск
12:18 Укравшими в Екатеринбурге боевые награды ветерана ВОВ негодяями оказались двое иностранцев
11:30 Под Екатеринбургом при пожаре погибли три человека, из них двое детей, ещё пятеро пострадали
21:04 В Екатеринбурге будут судить двух похитителей боевых наград у ветерана ВОВ
20:27 В Екатеринбурге сносят ещё один образец архитектурного конструктивизма
19:39 В Серове нашли мину, но обезвреживать её не пришлось
19:01 В День труда в екатеринбургском музее «Об ЭТОМ» прочтут лекцию по истории советского секса
18:42 Экологическая акция от торговой сети поможет озеленить Екатеринбург
18:01 Полпред президента Игорь Комаров вручил главный приз фестиваля «Театральное Приволжье» пермскому театру «17-я Скрипка»
17:55 С 14 мая в «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга можно будет добраться на поезде
17:15 Свердловское отделение КПРФ отказалось от участия в Первомайской демонстрации в Екатеринбурге
16:40 В Свердловской области бушуют два лесных пожара
16:06 Екатеринбургский журналист собирается подать заявление на Соловьева о проверке его слов на предмет оскорблений и разжигания ненависти
15:30 В Свердловской области снова спад официально подтвержденных случаев ковида
15:00 Основатель «Агаты Кристи» Вадим Самойлов поддержал Соловьева после его высказывания о Екатеринбурге как «о центре мерзотной либероты»
14:57 Стало известно о причинах вызова известного телеведущего в СК в Екатеринбурге
14:45 Пермский Политех улучшил показатели в международном рейтинге университетов
14:32 Пермская сборная по воздушной акробатике привезла медали всероссийского турнира
14:20 По итогам первого квартала Росреестр в Прикамье зафиксировал рост продаж квартир в новостройках
13:24 Власти ослабили масочный режим в Свердловской области
12:59 На екатеринбургскую журналистку и активистку составили сразу 5 протоколов за «дискредитацию» российской армии
12:45 Универсиады-2023 в Екатеринбурге не будет
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK