В Свердловской области снижается количество заболевших ковидом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
За последние сутки диагноз официально подтвердили у 239 человек. Вчера ковидных больных в официальной сводке было 245 человек.
Из 239 человек 79 – это жители Екатеринбурга.
113 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 33 на аппаратах ИВЛ.
За последние сутки выписано 249 человек.
Из 239 человек 79 – это жители Екатеринбурга.
113 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 33 на аппаратах ИВЛ.
За последние сутки выписано 249 человек.
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