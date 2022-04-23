В Свердловской области снижается количество заболевших ковидом

Алиса Левина © Вечерние ведомости

За последние сутки диагноз официально подтвердили у 239 человек. Вчера ковидных больных в официальной сводке было 245 человек.Из 239 человек 79 – это жители Екатеринбурга.113 человек находятся в тяжелом состоянии, из них 33 на аппаратах ИВЛ.За последние сутки выписано 249 человек.