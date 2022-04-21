В Екатеринбурге сносят ещё один образец архитектурного конструктивизма
Общество
Стоп-кадр видео с ВК-сообщества «Я люблю ВИЗ»
Столица конструктивизма – как часто называют Екатеринбург – скоро может лишиться такого звания. Уж слишком активно здесь уничтожают образцы этого архитектурного направления. Сегодня, можно сказать, их стало меньше на один.
На ВИЗе начался снос так называемого клуба Металлистов, расположенного по адресу «улица Нагорная, 16». Не спасло здание ни интересная архитектура его, ни почти 100-летняя история. Спроектировано оно было в конце 20-х годов прошлого века. В нём изначально собирались делать дворец культуры, но в 1941-м году, когда строение наконец-то было возведено, приоритеты поменялись и здание отдали под более тогда насущные, производственные нужды. В последние годы эксплуатации в «Клубе металлистов» размещался завод «Уралкабель».
Сегодня возле этой территории было замечено скопление тяжёлой строительной техники, а днём на глазах у жителей ВИЗа начался спешный снос здания.
На ВИЗе начался снос так называемого клуба Металлистов, расположенного по адресу «улица Нагорная, 16». Не спасло здание ни интересная архитектура его, ни почти 100-летняя история. Спроектировано оно было в конце 20-х годов прошлого века. В нём изначально собирались делать дворец культуры, но в 1941-м году, когда строение наконец-то было возведено, приоритеты поменялись и здание отдали под более тогда насущные, производственные нужды. В последние годы эксплуатации в «Клубе металлистов» размещался завод «Уралкабель».
Сегодня возле этой территории было замечено скопление тяжёлой строительной техники, а днём на глазах у жителей ВИЗа начался спешный снос здания.
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