В День труда в екатеринбургском музее «Об ЭТОМ» прочтут лекцию по истории советского секса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Музей для взрослых «Об ЭТОМ» продолжает серию мероприятий, которыми отмечает 12 лет своего существования. Мастер-класс эротической фотографии уже позади, а на подходе - историко-театрализованная экскурсия под названием «В СССР он был».В названии «экскурсии» зашифрован намёк на известное утверждение «В СССР секса нет», которое прозвучало во время советско-американского телемоста в 1986-ом году. Чтобы доказать обратное, Музей «Об ЭТОМ» расскажет о том, какие существовали половые заповеди рабочего пролетариата, покажут советские фильмы о сексе (оказывается, были и такие) и продемонстрируют нижнее бельё и презервативы советского производства. Шуточно-информационное мероприятие будет оформлено в духе партсобрания.Символично, что «экскурсию по советскому сексу» запланировали на 1-ое мая. Организаторы даже обещают устроить первомайскую демонстрацию, но с лозунгами, более подходящими характеру заведения.