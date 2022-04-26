В День труда в екатеринбургском музее «Об ЭТОМ» прочтут лекцию по истории советского секса
Общество
Фрагмент афиши мероприятия
Музей для взрослых «Об ЭТОМ» продолжает серию мероприятий, которыми отмечает 12 лет своего существования. Мастер-класс эротической фотографии уже позади, а на подходе - историко-театрализованная экскурсия под названием «В СССР он был».
В названии «экскурсии» зашифрован намёк на известное утверждение «В СССР секса нет», которое прозвучало во время советско-американского телемоста в 1986-ом году. Чтобы доказать обратное, Музей «Об ЭТОМ» расскажет о том, какие существовали половые заповеди рабочего пролетариата, покажут советские фильмы о сексе (оказывается, были и такие) и продемонстрируют нижнее бельё и презервативы советского производства. Шуточно-информационное мероприятие будет оформлено в духе партсобрания.
Символично, что «экскурсию по советскому сексу» запланировали на 1-ое мая. Организаторы даже обещают устроить первомайскую демонстрацию, но с лозунгами, более подходящими характеру заведения.
В названии «экскурсии» зашифрован намёк на известное утверждение «В СССР секса нет», которое прозвучало во время советско-американского телемоста в 1986-ом году. Чтобы доказать обратное, Музей «Об ЭТОМ» расскажет о том, какие существовали половые заповеди рабочего пролетариата, покажут советские фильмы о сексе (оказывается, были и такие) и продемонстрируют нижнее бельё и презервативы советского производства. Шуточно-информационное мероприятие будет оформлено в духе партсобрания.
Символично, что «экскурсию по советскому сексу» запланировали на 1-ое мая. Организаторы даже обещают устроить первомайскую демонстрацию, но с лозунгами, более подходящими характеру заведения.
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