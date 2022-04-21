С 14 мая в «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга можно будет добраться на поезде
Общество
Из столицы Урала можно будет добраться на поезде до парка «Оленьи ручьи». Правда, седлать это можно в составе экскурсионного тура, цена которого будет начинаться от 1200 рублей.
В цену поездки будут включены проезд на поезде «Орлан», экскурсия, входные билеты.
В выходные дни поезд «Орлан» будет отправляться из Екатеринбурга в 08:13, на станцию Бажуково будет прибывать в 10.50. Обратный рейс – в 17:26, прибытие в Екатеринбург в 20.09.
В цену поездки будут включены проезд на поезде «Орлан», экскурсия, входные билеты.
«Эко-маршрут "Оленьи ручьи" — это новый туристический продукт, который представляет собой комплексную услугу и включает качественное сопровождение на месте, а также уникальную возможность добраться до места с большим комфортом на рельсовом автобусе. Поток туристов будет грамотно скоординирован, чтобы все прибывшие на поезде не мешали друг другу», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.
В выходные дни поезд «Орлан» будет отправляться из Екатеринбурга в 08:13, на станцию Бажуково будет прибывать в 10.50. Обратный рейс – в 17:26, прибытие в Екатеринбург в 20.09.
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