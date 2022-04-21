С 14 мая в «Оленьи ручьи» из Екатеринбурга можно будет добраться на поезде

17.55 Пятница, 29 апреля 2022
Общество
Из столицы Урала можно будет добраться на поезде до парка «Оленьи ручьи». Правда, седлать это можно в составе экскурсионного тура, цена которого будет начинаться от 1200 рублей.

В цену поездки будут включены проезд на поезде «Орлан», экскурсия, входные билеты.

«Эко-маршрут "Оленьи ручьи" — это новый туристический продукт, который представляет собой комплексную услугу и включает качественное сопровождение на месте, а также уникальную возможность добраться до места с большим комфортом на рельсовом автобусе. Поток туристов будет грамотно скоординирован, чтобы все прибывшие на поезде не мешали друг другу», — рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Эльмира Туканова.


В выходные дни поезд «Орлан» будет отправляться из Екатеринбурга в 08:13, на станцию Бажуково будет прибывать в 10.50. Обратный рейс – в 17:26, прибытие в Екатеринбург в 20.09.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости
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