Стало известно о причинах вызова известного телеведущего в СК в Екатеринбурге

14.57 Пятница, 29 апреля 2022
Общество
Фото: Телеграм-канал Евгения Енина
Телеведущий Евгений Енин, которого на днях вызвали в СК, рассказал о причинах своего вызова после похода к следователю.

Как выяснилось, его опрашивали по делу экс-кандидата в Госдуму Сергея Капчука, который вступил в перепалку с другим кандидатом, Владимиром Таскаевым, во время предвыборных дебатов на телевидении. Ведущим тех дебатов был Енин.

— В общем, съездил в СК на опрос. Дело было в сентябре прошлого года на дебатах кандидатов в Госдуму. Сошлись два представителя политического палеолита Свердловской области, Таскаев и Капчук. Таскаева понесло хулиганить, и он наговорил про Капчука всякого.<...> Капчук обиделся как первый раз и накатал заяву. Дело дошло, как я понимаю, до суда, суд отправил дело в СК по клевете. Ну а поскольку я рядом с этими ... стоял, меня теперь с ранья на опросы таскают. Типа, были дебаты? были! Опрос в 10 утра предлагаю считать репрессией. Таскаеву с Капчуком отомщу, при возможности. Спасибо всем, кто предложил помощь, — написал Енин в своём телеграм-канале.

Владимир Таскаев в разговоре с «Вечерними ведомостями» рассказал, что Сергей Капчук после тех дебатов уже не первый раз предъявляет ему претензии в нарушении закона, но все попытки оказываются безуспешными. «Он и в гражданско-правовой плоскости пытался на меня подать, и в уголовной. Суды ему, естественно, отказали, мы предъявили к нему на возмещение расходов. Теперь он, видимо, ещё раз пытается что-то подать – ну, значит, такой этот гражданин-сутяжник. Я на дебатах всего лишь сказал, что он был судим, находился в розыске, в бегах, вся эта информация есть в открытом доступе, не понимаю, к чему тут можно придраться», — сказал Таскаев.

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Владислав Постников © Вечерние ведомости
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