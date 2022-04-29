На екатеринбургскую журналистку и активистку составили сразу 5 протоколов за «дискредитацию» российской армии
Общество
На екатеринбургскую журналистку и активистку Елену Шукаеву составили пять протоколов об административных правонарушениях по статье о «дискредитации ВС РФ» (20.3.3 КоАП) – три за публикации в соцсети Facebook* и два за публикации Вконтакте.
Примечательно, что часть постов датируется концом февраля, когда закона о наказании за «дискредитацию ВС РФ» ещё не было.
— как филолог-лингвист могу сказать, что в данных публикациях максимум что было, это критика верховного главнокомандующего, но никак не дискредитация Вооружённых сил РФ, — прокомментировала Шукаева «Вечерним ведомостям» вменяемые ей правонарушения.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Примечательно, что часть постов датируется концом февраля, когда закона о наказании за «дискредитацию ВС РФ» ещё не было.
— как филолог-лингвист могу сказать, что в данных публикациях максимум что было, это критика верховного главнокомандующего, но никак не дискредитация Вооружённых сил РФ, — прокомментировала Шукаева «Вечерним ведомостям» вменяемые ей правонарушения.
*является продуктом транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Inc., чью деятельность по реализации социальных сетей на территории РФ запретил Тверской районный суд Москвы по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
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