На екатеринбургскую журналистку и активистку составили сразу 5 протоколов за «дискредитацию» российской армии

Владислав Постников © Вечерние ведомости

На екатеринбургскую журналистку и активистку Елену Шукаеву составили пять протоколов об административных правонарушениях по статье о «дискредитации ВС РФ» (20.3.3 КоАП) – три за публикации в соцсети Facebook* и два за публикации Вконтакте.Примечательно, что часть постов датируется концом февраля, когда закона о наказании за «дискредитацию ВС РФ» ещё не было.— прокомментировала Шукаева «Вечерним ведомостям» вменяемые ей правонарушения.