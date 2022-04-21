В Екатеринбурге наконец-то открыли Музей андеграунда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Здание №4 на улице Добролюбова в Екатеринбурге наконец-то распахнуло двери для желающих попасть в него. А желающих заглянуть на содержимое его помещений немало, ведь несколько лет подряд вокруг Музея андеграунда, который расположился там, сгущался туман тайны. Основатель нового музея, уральский коллекционер Павел Неганов сохранял интригу, не рассказывая, какие же именно экспонаты он накопил за 20 лет и теперь собирается продемонстрировать соотечественникам.Первые посетители музея увидели эту сокровищницу – весьма интересные образцы советского неофициального искусства. В залах музея выставлены полотна со сценками непарадного советского быта, фарфоровые блюда с необычной росписью, грубые, «неотёсанные» скульптурные портреты. Работам уральских художников выделен отдельный зал, в соседнем выставлены шедевры представителей других городов страны.Открытие Музея Андеграунда прошло в праздничной обстановке, с музыкой и выступлением почётных гостей. Так, Павла Наганова и жителей Екатеринбурга поздравил с появлением нового музея начальник городского управления культуры Илья Марков.