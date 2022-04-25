Мэрия Екатеринбурга запустила «голосовалку» за юбилейный логотип города
Общество
Изображение с официального портала Екатеринбурга
Хоть у мэрии Екатеринбурга возникли трудности с тем, чтобы выбрать наилучшие варианты логотипа к 300-летию города, но 10 наиболее интересных из числа полсотни присланных работ всё же предложили для народного голосования на сайте городской администрации.
Не сказать, что среди этой десятки наблюдаются шедевры. Но что-то наиболее понравившееся для себя вы наверняка найдёте. И тогда есть возможность продвинуть именно этот вариант поближе к победе. Для этого всего-то и нужно поставить галочку под выбранной картинкой. Даже проходить регистрацию не придётся.
При этом, организаторы голосования уверяют, что исправить или отменить свой выбор не получится. Равно, как и проголосовать за другую картинку. Продлится народное голосование до 10-го мая. После чего выбор конечного варианта перейдёт к этапу, в котором с логотипом будут определяться с учётом отданных горожанами голосов и мнения профессиональных дизайнеров. Победитель конкурса, чей вариант логотипа станет основным во время празднования юбилея, получит денежную премию в размере 300 тысяч рублей.
Не сказать, что среди этой десятки наблюдаются шедевры. Но что-то наиболее понравившееся для себя вы наверняка найдёте. И тогда есть возможность продвинуть именно этот вариант поближе к победе. Для этого всего-то и нужно поставить галочку под выбранной картинкой. Даже проходить регистрацию не придётся.
При этом, организаторы голосования уверяют, что исправить или отменить свой выбор не получится. Равно, как и проголосовать за другую картинку. Продлится народное голосование до 10-го мая. После чего выбор конечного варианта перейдёт к этапу, в котором с логотипом будут определяться с учётом отданных горожанами голосов и мнения профессиональных дизайнеров. Победитель конкурса, чей вариант логотипа станет основным во время празднования юбилея, получит денежную премию в размере 300 тысяч рублей.
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