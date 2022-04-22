Свердловчанам запретили жарить шашлыки, но они смогут «оторваться» в июне в центре Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Радостная новость для волонтёров, которые в тёплое время года выезжают на тушение лесных пожаров. И она же – горькая, для любителей отведать шашлычка на свежем воздухе (и иногда забыть потушить угли из мангала). На территории Свердловской области с 30-го апреля вводится особый противопожарный режим. В указе, выпущенном обладминистрацией, запрещается сжигать мусор, поджигать сухую траву, разводить открытый огонь.Однако, доморощенные «шашлычники» смогут «оторваться» в начале июня, причём – в самом центре Екатеринбурга. На главной площади города 4-го и 5-го числа пройдёт Международный фестиваль барбекю (между прочим, в 11-й уже раз). И вот в эти дни вегетарианцам и веганам на площади 1905-го года лучше не появляться – ароматы тут будут видать такие, что вряд ли придутся им по вкусу.Фестиваль барбекю предполагает не только готовку и дегустацию мясных блюд, но и целый чемпионат среди поваров. В один из дней соревноваться будут опытные шеф-повара, а на следующий – начинающие профессионалы и любители.Привлечёт фестиваль и любителей сыра. Организаторы мероприятия обещают устроить целую «сырную улицу», на которой можно будет отведать самые различные сорта сыров.