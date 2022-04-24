Прогуляться по кладбищам приглашает жителей Екатеринбурга историк-архивист
Общество
Фото Антона Каптелова
Посетить два екатеринбургских кладбища – Ивановское и Михайловское – приглашает историк-архивист, известный в городе куратор фотографических выставок Артём Беркович. Дело в том, что два старейших погоста уральской столицы представляют теперь ещё и исторический интерес. Ведь на них покоятся многие видные горожане.
Во время кладбищенских прогулок с Берковичем любопытствующие смогут узнать, где похоронен тот или иной политический деятель или деятель культуры, услышать подробности судеб этих важных для Урала личностей, а заодно выяснить, когда были созданы кладбища и как разрастались.
Экскурсия по Ивановскому кладбищу запланирована на два воскресенья – на 1-е и 8-е марта. А в прогулку по Михайловскому погосту экскурсовод собирает участников на 3-е и 7-е мая. Но количество человек, которых он сможет повести за собой, ограничено – всего по 15 персон на экскурсию. Поэтому необходимо предварительно записаться на интересующее вас мероприятие.
Во время кладбищенских прогулок с Берковичем любопытствующие смогут узнать, где похоронен тот или иной политический деятель или деятель культуры, услышать подробности судеб этих важных для Урала личностей, а заодно выяснить, когда были созданы кладбища и как разрастались.
Экскурсия по Ивановскому кладбищу запланирована на два воскресенья – на 1-е и 8-е марта. А в прогулку по Михайловскому погосту экскурсовод собирает участников на 3-е и 7-е мая. Но количество человек, которых он сможет повести за собой, ограничено – всего по 15 персон на экскурсию. Поэтому необходимо предварительно записаться на интересующее вас мероприятие.
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