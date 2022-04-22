Майская велопрогулка пройдет в Екатеринбурге 28 мая
Общество
Фото: Юрий Ломакин / екатеринбург.рф
В Екатеринбурге состоится традиционная Майская велопрогулка. На выбор предоставляются три маршрута.
Велопрогулка пройдет 28 мая. Старт будет от ТРЦ Veer Mall. К участию допустят всех желающих, которые имеют исправный велосипед и прошли регистрацию на сайте. Предварительная протяженность маршрутов:
- малый маршрут – 17 километров;
- средний – 40 километров;
- большой – 70 километров.
Все трассы оборудуют контрольными пунктами, где участникам необходимо отмечаться. При необходимости там же можно будет починить свой велосипед или принять участие в разных активностях.
Велопрогулка пройдет 28 мая. Старт будет от ТРЦ Veer Mall. К участию допустят всех желающих, которые имеют исправный велосипед и прошли регистрацию на сайте. Предварительная протяженность маршрутов:
- малый маршрут – 17 километров;
- средний – 40 километров;
- большой – 70 километров.
Все трассы оборудуют контрольными пунктами, где участникам необходимо отмечаться. При необходимости там же можно будет починить свой велосипед или принять участие в разных активностях.
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