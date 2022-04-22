Машинист автогрейдера обнаружил в Серове минометную мину
Общество
Фото: пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии РФ
Машинист автогрейдера при обслуживании дороги в Серове обнаружил минометную мину. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии РФ.
Получив сообщение о найденном боеприпасе, на место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. Они обследовали находку и идентифицировали ее как 82-мм минометную мину без взрывчатого вещества и взрывателя. Мина была покрыта следами сильной коррозии.
Специалисты ОМОН передали найденный боеприпас следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
Получив сообщение о найденном боеприпасе, на место прибыли сотрудники группы разминирования ОМОН. Они обследовали находку и идентифицировали ее как 82-мм минометную мину без взрывчатого вещества и взрывателя. Мина была покрыта следами сильной коррозии.
Специалисты ОМОН передали найденный боеприпас следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства.
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