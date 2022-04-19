Исторический сквер благоустроят к 300-летию Екатеринбурга
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Исторический сквер в Екатеринбурге планируют благоустроить к 300-летию города. Ради этого из бюджета Свердловской области бюджету уральской столицы выделят 53,1 млн рублей.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, в ходе благоустройства в Историческом сквере отремонтируют тротуары и лестницы, заменят и установят новые бордюры, озеленят территорию, а также установят лавочки.
Постановление о выделении средств Екатеринбургу на благоустройство парка приняли на заседании областного правительства сегодня, 28 апреля.
Как рассказали в департаменте информполитики региона, в ходе благоустройства в Историческом сквере отремонтируют тротуары и лестницы, заменят и установят новые бордюры, озеленят территорию, а также установят лавочки.
Постановление о выделении средств Екатеринбургу на благоустройство парка приняли на заседании областного правительства сегодня, 28 апреля.
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