Исторический сквер благоустроят к 300-летию Екатеринбурга

15.22 Четверг, 28 апреля 2022
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Исторический сквер в Екатеринбурге планируют благоустроить к 300-летию города. Ради этого из бюджета Свердловской области бюджету уральской столицы выделят 53,1 млн рублей.

Как рассказали в департаменте информполитики региона, в ходе благоустройства в Историческом сквере отремонтируют тротуары и лестницы, заменят и установят новые бордюры, озеленят территорию, а также установят лавочки.

Постановление о выделении средств Екатеринбургу на благоустройство парка приняли на заседании областного правительства сегодня, 28 апреля.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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