Депутата Нижнетагильской городской думы лишили мандата из-за непредоставления информации о доходах

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В городской думе Нижнего Тагила были досрочно прекращены полномочия депутата Кирилла Романова из-за того, что он не предоставил информацию о своих доходах.Лишить Романова полномочий потребовала Ленинская прокуратура. Председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов предложил поддержать это решение, пишет информационное агентство «Tagilcity.ru».Председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн назвал решение безальтернативным.«В случае непредоставления информации о доходах его можно только лишить полномочий», – сказал Раудштейн.