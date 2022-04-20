Депутата Нижнетагильской городской думы лишили мандата из-за непредоставления информации о доходах
Общество
Фото с личной страницы Кирилла Романова
В городской думе Нижнего Тагила были досрочно прекращены полномочия депутата Кирилла Романова из-за того, что он не предоставил информацию о своих доходах.
Лишить Романова полномочий потребовала Ленинская прокуратура. Председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов предложил поддержать это решение, пишет информационное агентство «Tagilcity.ru».
Председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн назвал решение безальтернативным.
«В случае непредоставления информации о доходах его можно только лишить полномочий», – сказал Раудштейн.
Лишить Романова полномочий потребовала Ленинская прокуратура. Председатель комиссии по регламенту и этике Владимир Антонов предложил поддержать это решение, пишет информационное агентство «Tagilcity.ru».
Председатель Нижнетагильской городской думы Вадим Раудштейн назвал решение безальтернативным.
«В случае непредоставления информации о доходах его можно только лишить полномочий», – сказал Раудштейн.
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