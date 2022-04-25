Первая женщина-машинист на Свердловской магистрали приступила к работе
Общество
Фото: СвЖД
Накануне первая женщина-машинист на Свердловской железной дороге Карина Корчмарь совершила свою первую поездку в составе локомотивной бригады пригородного сообщения по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил.
«В 2021 году в числе первых женщин на Свердловской магистрали прошла обучение по специальности "помощник машиниста", а после получения практического опыта освоила профессию – "машинист электропоезда"», – говорится в сообщении СвЖД.
В настоящий момент на Свердловской магистрали трудятся шестнадцать женщин-помощниц машиниста, две из них завершают стажировку на должность машиниста и скоро тоже будут допущены к самостоятельной работе.
«В 2021 году в числе первых женщин на Свердловской магистрали прошла обучение по специальности "помощник машиниста", а после получения практического опыта освоила профессию – "машинист электропоезда"», – говорится в сообщении СвЖД.
В настоящий момент на Свердловской магистрали трудятся шестнадцать женщин-помощниц машиниста, две из них завершают стажировку на должность машиниста и скоро тоже будут допущены к самостоятельной работе.
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