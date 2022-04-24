В Екатеринбурге ищут 43-летнюю женщину, пропавшую 22 апреля
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге пропала 43-летняя Валентина Александровна Новосёлова. С 22 апреля 2022 года её местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Приметы: рост 167 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие. На момент пропажи была одета в чёрную куртку, коричневую юбку, чёрные колготки и чёрные ботинки. С Собой была дамская сумка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Приметы: рост 167 см, худощавое телосложение, волосы тёмно-русые, глаза карие. На момент пропажи была одета в чёрную куртку, коричневую юбку, чёрные колготки и чёрные ботинки. С Собой была дамская сумка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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