Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На трамвайной линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой началась техническая обкатка путей. Это означает, что рельсы находятся на заключительном этапе перед вводом в эксплуатацию.Как рассказали порталу Е1 в Гортрансе, основная задача технической обкатки – укрепить основание путей. Для этого на новые трамвайные линии необходимо дать нагрузку в 20 тысяч тонн, что эквивалентно проезду примерно тысячи вагонов.Задача усложняется тем, что некоторые горожане, решив, что вагоны появятся на рельсах не скоро, паркуют своих автомобили прямо на трамвайных путях. Транспортники призывают водителей убирать свои автомобили с рельсов новой ветки.