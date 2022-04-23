Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» вышла в финал чемпионата России
Общество
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» во втором полуфинальном матче чемпионата России обыграла казанское «Динамо-Ак Барс», завершив встречу со счетом 3:0, и вышла в финал Суперлиги Парибет впервые с сезона 2015/16.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
«Эмоции меня переполняют. Мы наконец-то в финале! Я всех поздравляю, спасибо болельщикам за поддержку. Была такая атмосфера в Нижнем Тагиле, я не помню ничего подобного. Если честно, волновалась перед игрой, понимала, что впереди важнейший матч. Но как только вышла на площадку – волнение исчезло», – сказала капитан «Уралочки» Ксения Парубец.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
В решающем противостоянии команда сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград).
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
«Эмоции меня переполняют. Мы наконец-то в финале! Я всех поздравляю, спасибо болельщикам за поддержку. Была такая атмосфера в Нижнем Тагиле, я не помню ничего подобного. Если честно, волновалась перед игрой, понимала, что впереди важнейший матч. Но как только вышла на площадку – волнение исчезло», – сказала капитан «Уралочки» Ксения Парубец.
Фото: пресс-служба ВК «Уралочка-НТМК»
В решающем противостоянии команда сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград).
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