Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» вышла в финал чемпионата России

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Волейбольная команда «Уралочка-НТМК» во втором полуфинальном матче чемпионата России обыграла казанское «Динамо-Ак Барс», завершив встречу со счетом 3:0, и вышла в финал Суперлиги Парибет впервые с сезона 2015/16.«Эмоции меня переполняют. Мы наконец-то в финале! Я всех поздравляю, спасибо болельщикам за поддержку. Была такая атмосфера в Нижнем Тагиле, я не помню ничего подобного. Если честно, волновалась перед игрой, понимала, что впереди важнейший матч. Но как только вышла на площадку – волнение исчезло», – сказала капитан «Уралочки» Ксения Парубец.В решающем противостоянии команда сыграет с победителем пары «Динамо» (Москва) – «Локомотив» (Калининград).