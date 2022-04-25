«Баден-Баден» решил почистить территорию, на которую его не пустили

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В субботу, 30-го апреля большая уборка пройдёт на берегах озера Шарташ. Координатор по экспертно-проектной работе Общероссийского народного фронта в Свердловской области Игорь Русинов со своей страницы в ВКонтакте приглашает присоединиться к субботнику всех желающих. Для этого даже не придётся брать с собой мешки под мусор, грабли и перчатки – выдадут всё на месте. Более того, участникам большой уборки обещают различные «плюшки» - от горячего чая (что обычно для таких мероприятий) и до бесплатного посещения терм «Баден-Баден» на Уктуссе. И вот это, последнее щедрое обещание напряжёт каждого, кто внимательно следил за планами воздвигнуть похожий комплекс на тех самых берегах, которые теперь предлагают всем миром прибрать.Напомним, что новый «Баден-Баден» бизнесмены очень уж возжелали отгрохать на берегу древнего озера Шарташ. И – что самое печальное – в этих планах их поддерживала и нынешняя дирекция лесопарка (которая, казалось бы, должна защищать от всевозможных застроек природо-охранную территорию), и чиновники мэрии. И только протест жителей города, а главное – независимая и государственная экспертиза этим планам помешали. Помешали только временно?Теперь участие владельцев «Баден-Бадена» в организации субботника на берегу Шарташа выглядит очень подозрительно. Уж не подготовка ли это к очередной попытке захватить территорию под строительство термального комплекса? Тем более, что представители компании признавались, что от планов своих не отказались.Тактика «собрать горожан на субботник, а потом устроить на этом месте непотребство» уже применялась в Шарташском лесопарке. Руководитель дирекции лесопарка Артур Зиганшин так же созывал активных горожан «посубботничать» на лесных тропинках, а после участники этих субботников с ужасом видели, как там пилятся деревья под прокладку широченных «велосипедных» дорожек, роются канавы, а по берегу прокладывается уродливый высоченный бордюр, отрезающий подходы к воде.