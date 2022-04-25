Жители Екатеринбурга до аэропорта Кольцово смогут ездить на трамвае
Общество
Фото Антона Каптелова
Такой «современный» вид транспорта, как трамвай, похоже, на долгие годы останется самым развитым и массовым в Екатеринбурге. Аккурат в эти дни обкатывается трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (ради которой вырубили огромную просеку в Калиновском лесопарке). А теперь ещё мэрия Екатеринбурга озвучила планы провести трамвайную линию до Кольцово (и без вырубок деревьев опять не обойдётся).
С помощью новой трамвайной линии планируют разгрузить от слишком большого автомобильного траффика Кольцовский тракт. Кроме того, появится дополнительный общественный транспорт там, где пока его не то, чтобы много: рельсы проложат таким образом, чтобы трамвай через посёлок Светлый и северную часть микрорайона Химмаш проезжал.
Но всё это пока в прожектах. Линию проектируют, но не факт, что она получит финансирование. А если и получит, уйдёт ещё не один год, пока пройдут все этапы дорожно-строительных работ. Пока же мэрия Екатеринбурга такими планами успокаивает, как может, жителей города, которые всё надеются получить более разветвлённое метро. «Метра не будет, но мы пустим трамвай до Кольцово… О метре не мечтайте, но мы построим вам канатную дорогу».
С помощью новой трамвайной линии планируют разгрузить от слишком большого автомобильного траффика Кольцовский тракт. Кроме того, появится дополнительный общественный транспорт там, где пока его не то, чтобы много: рельсы проложат таким образом, чтобы трамвай через посёлок Светлый и северную часть микрорайона Химмаш проезжал.
Но всё это пока в прожектах. Линию проектируют, но не факт, что она получит финансирование. А если и получит, уйдёт ещё не один год, пока пройдут все этапы дорожно-строительных работ. Пока же мэрия Екатеринбурга такими планами успокаивает, как может, жителей города, которые всё надеются получить более разветвлённое метро. «Метра не будет, но мы пустим трамвай до Кольцово… О метре не мечтайте, но мы построим вам канатную дорогу».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге не могут выбрать логотип к юбилею города
25 апреля 2022
25 апреля 2022
В центре Екатеринбурга автомобиль такси с пассажиркой проехал на красный и врезался в трамвай
23 апреля 2022
23 апреля 2022