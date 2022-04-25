Жители Екатеринбурга до аэропорта Кольцово смогут ездить на трамвае

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Такой «современный» вид транспорта, как трамвай, похоже, на долгие годы останется самым развитым и массовым в Екатеринбурге. Аккурат в эти дни обкатывается трамвайная линия между Екатеринбургом и Верхней Пышмой (ради которой вырубили огромную просеку в Калиновском лесопарке). А теперь ещё мэрия Екатеринбурга озвучила планы провести трамвайную линию до Кольцово (и без вырубок деревьев опять не обойдётся).С помощью новой трамвайной линии планируют разгрузить от слишком большого автомобильного траффика Кольцовский тракт. Кроме того, появится дополнительный общественный транспорт там, где пока его не то, чтобы много: рельсы проложат таким образом, чтобы трамвай через посёлок Светлый и северную часть микрорайона Химмаш проезжал.Но всё это пока в прожектах. Линию проектируют, но не факт, что она получит финансирование. А если и получит, уйдёт ещё не один год, пока пройдут все этапы дорожно-строительных работ. Пока же мэрия Екатеринбурга такими планами успокаивает, как может, жителей города, которые всё надеются получить более разветвлённое метро. «Метра не будет, но мы пустим трамвай до Кольцово… О метре не мечтайте, но мы построим вам канатную дорогу».