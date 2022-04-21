Осенью в Екатеринбурге пройдёт фестиваль «Музыкальное сердце театра»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Всероссийский фестиваль «Музыкальное сердце театра» проводится с 2006-го года, и каждый раз – в новом городе. В 2022-м году честь принимать конкурсантов – музыкальные театры со всей страны - выпала Екатеринбургу. И это справедливо, ведь Свердловская музкомедия считается очень сильным театром, да и многие другие театры города нет-нет выступают в жанре мюзикла, рок-оперы, музыкальной сказки или оперетты, а именно на эти жанры ориентирован фестиваль.Конкурсная программа будет показана в Екатеринбурге в ноябре – с 18-го по 28-ое. Но подготовка к фестивалю началась уже сейчас. Организаторы фестиваля принимают заявки от потенциальных претендентов на победу в конкурсе, а Министерство культуры Свердловской области с руководством местных театров строят планы – где проводить показы привозных спектаклей, как принимать участников, как оформить праздничное открытие фестиваля. Так что, работы хватит на оставшиеся месяцы.«Музыкальное сердце театра» – первый российский театральный проект, целиком посвящённый современным жанрам музыкальных постановок. Его президент - композитор, народный артист России Максим Дунаевский, прославленный автор множества мюзиклов и саундтреков к десяткам всенародно любимых фильмов («Д’Артаньян и три мушкетёра», «Ах, водевиль, водевиль», «Мэрри Поппинс, до свидания»).