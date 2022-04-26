Мотоциклы «Урал» продолжат производить в Ирбите, - уверяет руководство завода
Общество
Фото с официального сайта Ирбитского мотоциклетного завода / uralmoto.ru
После вчерашней новости о закрытии на Урале производства одноимённых мотоциклов, исполнительный директор Ибитского мотоциклетного завода поспешил заверить соотечественников, что завод продолжит выпуск «Уралов». Владимир Курмачев уточнил, что в Казахстане действительно планируют открыть новое подразделение, но лишь как дополнительное.
«Мы давно уже хотели открыть такое подразделение», - в частности сообщил руководитель ИМЗ. – «Раз сегодня есть проблемы, связанные поставками нашей продукции в некоторые страны, вот мы и хотим попробовать создать в Казахстане нашу сборку».
Полный текст сообщения Владимира Курмачева опубликован на официальном сайте администрации Ирбита. Там же приводятся слова мэра города Николая Юдина: «В рамках имеющихся полномочий мы будет делать все возможное, чтобы сохранить уникальное для Ирбита, региона и страны в целом производство. Тем более, что для горожан Ирбитский мотоциклетный завод – это неотъемлемая часть истории города, которой мы гордимся».
Меж тем, исполнительный директор ИМЗ признался, что сокращения на предприятии всё же грядут, но в рамках обычной для любого завода ротации кадров. Избавиться пока решено только от 5 человек (из трудового коллектива в 120 человек), но связано это с тем, что специальности их сейчас не востребованы.
«Мы давно уже хотели открыть такое подразделение», - в частности сообщил руководитель ИМЗ. – «Раз сегодня есть проблемы, связанные поставками нашей продукции в некоторые страны, вот мы и хотим попробовать создать в Казахстане нашу сборку».
Полный текст сообщения Владимира Курмачева опубликован на официальном сайте администрации Ирбита. Там же приводятся слова мэра города Николая Юдина: «В рамках имеющихся полномочий мы будет делать все возможное, чтобы сохранить уникальное для Ирбита, региона и страны в целом производство. Тем более, что для горожан Ирбитский мотоциклетный завод – это неотъемлемая часть истории города, которой мы гордимся».
Меж тем, исполнительный директор ИМЗ признался, что сокращения на предприятии всё же грядут, но в рамках обычной для любого завода ротации кадров. Избавиться пока решено только от 5 человек (из трудового коллектива в 120 человек), но связано это с тем, что специальности их сейчас не востребованы.
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