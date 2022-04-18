Управление гостиницами Hyatt в Екатеринбурге передают российским специалистам

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Управление двумя гостиницами Hyatt в Екатеринбурге будет передано российской компании ООО «Хотел Девелопмент Компани», которая является собственником отеля Hyatt Regency Ekaterinburg и арендатором Hyatt Place Ekaterinburg.Накануне «Хотел Девелопмент Компани» получила официальное уведомление от Hyatt International (Europe Africa Middle East) LLC о приостановке операционного управления отелями на территории РФ с 14 мая 2022 года. С этого момента международная компания приостанавливает только операционное управление.Как объяснили «Вечерним ведомостям» представители российской компании, об остановке работы гостиниц или смене бренда речи не идет.Там также отметили, что передача управления международной сетью российским специалистам не повлияет на уровень сервиса.«Сотрудники и руководство отелей, имеющие многолетний опыт работы в сети Hyatt, продолжат оказывать услуги высокого класса в соответствии с международными стандартами гостеприимства», – отметили в ООО «Хотел Девелопмент Компани».