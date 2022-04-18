Нижнетагильские энергетики с начала года взыскали более 4,3 миллиона с должников

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

За первые три месяца 2022 года специалисты «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» взыскали 4,3 миллиона рублей с физических лиц, имеющих долги за электроэнергию. Еще 1,7 миллиона было взыскано с юридических лиц.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», всего на данный момент по физическим лицам в работе находятся документы на сумму в 68 миллионов рублей, по юридическим лицам – 17 миллионов рублей.«С начала года гарантирующим поставщиком в суд направлено более девяти тысяч заявлений о принудительном взыскании задолженности», – отметили энергетики.