Нижнетагильские энергетики с начала года взыскали более 4,3 миллиона с должников
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
За первые три месяца 2022 года специалисты «Нижнетагильской Энергосбытовой компании» взыскали 4,3 миллиона рублей с физических лиц, имеющих долги за электроэнергию. Еще 1,7 миллиона было взыскано с юридических лиц.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», всего на данный момент по физическим лицам в работе находятся документы на сумму в 68 миллионов рублей, по юридическим лицам – 17 миллионов рублей.
«С начала года гарантирующим поставщиком в суд направлено более девяти тысяч заявлений о принудительном взыскании задолженности», – отметили энергетики.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в АО «Нижнетагильская Энергосбытовая компания», всего на данный момент по физическим лицам в работе находятся документы на сумму в 68 миллионов рублей, по юридическим лицам – 17 миллионов рублей.
«С начала года гарантирующим поставщиком в суд направлено более девяти тысяч заявлений о принудительном взыскании задолженности», – отметили энергетики.
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