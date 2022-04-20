В начале мая в Екатеринбурге будет приостановлено движение трамваев № 32 и 33

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В связи с ремонтом трамвайных путей на перекрёстке улиц Московская – Куйбышева в Екатеринбурге временно приостановят движение трамваев № 32 и 33. Об этом сообщили в городской мэрии накануне.Работы будут проводиться в первые дни праздников, а именно с 23.00 1 мая до 06.00 4 мая 2022 года.Также на время ремонтных работ изменится схема проезда автобуса №46. Вместо остановки «Серова» маршрут пройдёт через станцию «Большакова».Уточняется, что объезд ремонтируемого участка будет организован по улицам Радищева, Шейнкмана, Московская, Большакова.